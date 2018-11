Le futur bourgmestre Nicolas Martin (PS) et la future échevine écologiste Charlotte De Jaer annoncent, ce mardi après-midi, un accord de majorité à Mons. Cet accord sera présenté à partir du 6 novembre à leurs instances respectives

Le socialiste montois Nicolas Martin et l’écologiste montoise Charlotte De Jaer ont convoqué la presse, mardi sur le coup de 16h30, en vue de faire le point quant aux négociations en cours pour constituer une nouvelle majorité. PS et Ecolo négocient depuis le soir des élections du 14 octobre dernier. La fumée blanche s’est fait attendre… Elle est officielle, elle sera rouge-verte. L’information est confirmée, en ce moment, par le futur bourgmestre Nicolas Martin et la future première échevine écologiste à Mons, Charlotte De Jaer.