C’est une nouvelle mésentente qui anime le bourgmestre en titre de Dour, Carlo Di Antonio (Dour Demain) et le leader socialiste Joris Durigneux (Votre Dour). À l’origine de la discorde à douze jours du scrutin, un débat des têtes de liste organisé par le groupe citoyen Facebook “Ca s’passe à Dour” au centre culturel ce lundi 8 octobre à partir de 19 heures. Le premier a déjà répondu qu’il serait de la joute tandis que le second refuse d’y participer. Les trois autres candidats (Mohamed Keraï pour Ecolo, Nicolas Rolland pour Agora et Francis Drugmand pour Jaures) ont quant à eux répondu favorablement à la sollicitation. La Droite Citoyenne n’a pas été sollicitée.





L’idée affichée de ce débat est que tous les citoyens intéressés (mais de préférence Dourois) puissent poser leurs questions en direct aux différentes têtes de liste de la commune. Le débat serait en outre retransmis sur la page Facebook de “Ca s’passe à Dour”. La proposition a été faite sur les réseaux sociaux où près de 12.000 personnes suivent cette page Facebook qui relate d'informations diverses et variées de différents citoyens sur la commune.





Oui mais voilà, Joris Durigneux a annoncé que ni lui ni son groupe politique ne serait du débat. “Carlo Di Antonio a pris l’initiative de convoquer un débat public le lundi 8 octobre en annonçant la présence des différentes têtes de liste pour les élections communales,” affirme le leader socialiste qui estime que Carlo Di Antonio a soufflé l'idée aux administrateurs de ladite page. “Il n’y a jamais eu ce type de débat, ni en 2012, ni avant ! Un tel débat doit être programmé longtemps à l’avance et doit être géré par des professionnels. Ce fût le cas vendredi dernier sur Télé MB. Les dates annoncées ne me conviennent pas, mon calendrier de campagne est établi depuis longtemps et je consacrerai ces 15 derniers jours à distribuer mon programme, à rencontrer les habitants et à répondre à leurs questions ! Je n’attends pas d’avoir un débat pour être au contact des Dourois.”





Carlo Di Antonio n’est évidemment pas de cet avis et ne comprend pas la réticence de son opposant politique. “Il détourne en disant que c’est à mon initiative, je n’ai rien avoir là-dedans. Il y a 12.000 personnes qui suivent cette page. Comme d’autres, je publie des messages et je commente sur ce groupe à destination des Dourois. Il peut le faire aussi... De toute façon, quand bien même j’aurais pris l’initiative, rien ne l’empêche d’avoir des initiatives aussi. S’il avait organisé un débat à la maison du peuple de Dour, j’y serais allé avec plaisir ! Manifestement, Joris Durigneux ne doit pas aimer les débats… À six jours des élections, face à des citoyens, je ne comprends pas vraiment cette politique de la chaise vide. S’il ne se sent pas d’attaque, il n’a qu’à envoyer quelqu’un de sa liste. J’espère qu’il changera d’avis…”





Cela ne semble pas gagné. À la proposition de confier le débat à un membre de sa liste, Joris Durigneux paraît catégorique : “Je suis le candidat-bourgmestre, je ne vais pas faire cela. S’il avait vraiment envie de débattre, il aurait pu l’organiser et le programmer à l’avance.”