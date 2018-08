Les 8 miles de Frameries n’octroient pas les mêmes prix aux hommes et aux femmes

À Frameries, le 15 août est synonyme de sport. 2018 n’aura pas fait exception à la règle puisque ce sont quelque 522 coureurs dont 512 classés, soit plus que l’an dernier, qui ont pris le départ de la 38 e édition des 8 miles de Frameries. Si l’organisation et la bonne ambiance sur la course ont été saluées par les participants, une polémique est née à l’arrivée.

En cause, une discrimination envers les participantes dont les efforts sont moins bien récompensés. Au niveau des scratch hommes, les prix sont de 250, 200, 150, 100 et 50 euros, contre 250, 125, 75, 50 et 25 euros seulement pour les scratch femmes. Même constat pour la catégorie homme où l’on passe de 50 euros à 30 et à 25 tandis que les femmes ne peuvent compter que sur 25 euros pour la première de chaque catégorie.

Il n’en fallait pas plus pour que certaines sportives s’indignent et fassent planer sur la course la menace d’un boycott pur et simple. “Nous avons déjà reçu quelques e-mails et nous supposons que nous en aurons d’autres. Nous sommes conscients du problème et tâcherons d’y remédier”, souligne Bastien Jacques, organisateur.

“Auparavant, la différence entre hommes et femmes était plus importante encore. Il y a quelques années, très peu de participantes étaient inscrites. Elles étaient récompensées mais de façon moindre. Il y a cinq ou six ans environ, nous avons donc ramené un peu d’équité, notamment en attribuant le même gain pour les premiers et premières. Mais nous sommes conscients que cela n’est pas suffisant et que le procédé puisse choquer.”

Conclusion, les organisateurs se réuniront dans les prochains jours pour débriefer l’événement et aborder cet aspect. “Nous verrons ce que l’on peut faire, nous diminuerons peut-être un peu les montants chez les hommes au lieu de les augmenter chez les femmes. Nous ne savons pas encore. Mais l’objectif, ce sera de ne plus avoir de différence entre hommes et femmes.” Espérons qu’une solution sera en effet trouvée, au risque de susciter la colère de bon nombre de sportives et de jeter le discrédit sur une course qui, jusqu’ici, jouit d’une très belle réputation.