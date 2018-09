Ce dimanche 9 septembre aux alentours de deux heures du matin, l’alerte était donnée. Le personnel d’un home situé à Blaugies contactait les services de la zone de police des Hauts-Pays après avoir constaté la disparition d’un pensionnaire, apparemment habitué à prendre la poudre d’escampette dès que possible.

Cette disparition en pleine nuit a naturellement été jugée inquiétante. Rapidement, les policiers et le personnel se mettaient à la recherche du disparu dont la description avait été préalablement communiquée. Finalement, après quelques fouilles et un peu de panique, le pensionnaire a été retrouvé sain et sauf… Dans l’une des armoires de la bibliothèque de l’établissement.

Si la police pestait quelque peu d’avoir dû mobiliser ses effectifs pour une disparition qui n’en était pas une, elle se montrait malgré tout soulagée par cet happy-end.