L'homme était en liberté conditionnelle.

Le Dour Festival tourne à plein régime depuis ce mercredi. Les concerts s'enchaînent et l'ambiance est au beau fixe, pour le plus grand bonheur des festivaliers. Mais en coulisses, la police poursuit ses opérations de contrôles et sa lutte contre les stupéfiants.

C'est ainsi qu'un individu a été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 4 heures du matin. Au moment de l'interpellation, l'homme était en possession d'ecstasy. L'individu a été emmené au commissariat de police pour être auditionné.

Il s'agit d'un homme bien connu des services de police pour vente de stupéfiants. Il était d'ailleurs en libération conditionnelle. La parquet a été avisé.