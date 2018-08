Un accident de la circulation a fait six blessés jeudi vers 17h à Dour. Une perte de contrôle serait à l'origine de la collision, selon la police locale.

Deux voitures sont entrées en collision frontale jeudi vers 17h au rond-point situé à l'entrée du village de Blaugies, dans l'entité de Dour. Six personnes ont été blessées: la conductrice de l'une des voitures et son enfant ainsi que l'autre automobiliste et ses trois enfants. Les jours des blessés ne sont pas en danger, selon la police.

Une perte de contrôle de l'un des deux véhicules serait à l'origine de l'accident, a précisé le commissaire Van Waeyenberghe de la police de Dour.