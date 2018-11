La chaussée a été fermée dans les deux sens.

Terrible accident ce mardi matin, vers 8 heures, sur la N51 qui relie Boussu à Quiévrain. Deux véhicules qui venaient de Boussu se sont retrouvés dans le décor entre Thulin et Hainin, non-loin du carrefour du Saint-Homme. L'une des deux voitures s'est retrouvée dans un arbre, l'autre dans un piquet en béton.

Malgré la rapide intervention des services de secours de Quiévrain, l'un des deux conducteurs, un Français de 62 ans, est décédé sur place. L'autre a été pris en charge par les ambulanciers. Mais son état serait très inquiétant.

© Lacroix



Selon nos informations, c'est le dépassement de l'un des deux conducteurs qui aurait provoqué le drame. Pour une raison inconnue, les deux voitures se seraient percutées. La première a ensuite foncé dans un véhicule stationné sur le côté avant de terminer sa course dans un arbre. L'autre automobiliste aurait aussi perdu le contrôle avant de percuter violemment un poteau en béton.

Mais les circonstances plus précises devront être déterminées. Le parquet de Mons devrait descendre sur place dans la matinée. "Un drame de plus sur cette route qui en a déjà connu beaucoup trop", commente de son côté Eric Thiébaut (PS), le bourgmestre d'Hensies. "Il semble que ce soit encore la vitesse excessive qui soit en cause..."

L'accident a évidemment nécessité la fermeture de la chaussée à cet endroit. Une déviation locale a été mise en place.

© Lacroix