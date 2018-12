Comme chaque matin, Mehmet distribuait les journaux du groupe Rossel (Le Soir, Sudpresse) dans la région de Quévy aux petites heures. Mais rien ne s'est passé comme prévu ce jeudi matin.

Arrivé au carrefour entre la Chaussée Maubeuge (N6) et la rue Joseph Wauters (N546), le Cuesmois de 50 ans a perdu le contrôle de son véhicule et a terminé sa course dans un poteau électrique, relatent nos confrères de La Province.

Mehmet est décédé avant l'arrivée des services de secours. Le parquet de Mons a envoyé un expert sur place pour tenter de déterminer les causes exactes de l'accident.