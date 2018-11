La circulation des trains a été interrompue entre Mons et La Louvière.

Un terrible accident s'est produit ce samedi après-midi sur la ligne de chemin de fer à hauteur de Obourg. Un homme de 36 ans a été mortellement fauché par un train lancé à 100 km/h. Malgré l'arrivée des services de secours, il était déjà trop tard. Il a été tué sur le coup.

Selon le parquet de Mons, l'homme était à la recherche de son chien égaré lorsque le drame a eu lieu. La victime se serait rendue sur les rails pour chercher son animal. Il se trouvait dans un tournant et n'aurait pas aperçu ou entendu le train arriver. Les causes sont donc accidentelles.

L'accident a évidemment eu d'importants impacts sur la circulation des trains. Aucun train ne circule entre La Louvière et Mons. Certains trains IC circulent via Braine-le-Comte. Pour le reste, des bus de remplacement ont été prévus. "La durée du dérangement est indéterminée", prévient la SNCB. "Écoutez les annonces, consultez les tableaux d'affichage ou planifiez votre voyage via l'app SNCB ou sncb.be pour plus d'informations."