Les secours sont toujours sur place.

Les pompiers de Mons multiplient les interventions ce lundi. Après être intervenus sur l’incendie d’un camion en fin de matinée du côté de Boussu, ils sont mobilisés à Quévy, sur la N40 en direction de Rouvroy, où un dramatique accident s'est produit. Selon les premières informations, une voiture et un engin agricole seraient impliqués. La collision a provoqué l'embrasement presque instantané des véhicules impliqués. Deux personnes n'ont pu s'extirper à temps du véhicule. À l'arrivée des secours, il était déjà trop tard. Les autres occupants et le conducteur du tracteur sont quant à eux blessés, dont un plus gravement.

© DR



À l'heure d'écrire ces lignes, les pompiers de Mons étaient toujours sur place. Un important déploiement humain et matériel (véhicule de désincarcération, plusieurs SMUR et ambulances, etc.) a été nécessaire pour intervenir sur les lieux du drame.

Plus d'infos à venir.