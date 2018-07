Sur les trottoirs, les bords des routes, les sentiers, les fossés ou les cours d’eau, la cannette vide jetée sur la voie publique est l’un des fléaux rencontrés en Wallonie en termes de propreté publique. Le ministre de l’Environnement Carlo Di Antonio (CDH) vient d’annoncer une mesure pour le moins populaire : chaque cannette abandonnée dans la nature collectée dans 24 communes pilotes pourra être échangée contre 5 cents de bon d’achat à faire valoir dans les commerces locaux ! Dour et Frameries soit près de 40.000 habitants sont concernés.

"Les cannettes font partie des déchets sauvages les plus courants. Si elles doivent être jetées dans une poubelle, force est de constater que ce geste simple est souvent oublié en Wallonie, générant un problème majeur en termes de propreté publique," déplore Carlo Di Antonio. Le but de cette opération est de dissuader l’abandon de déchets dans la nature et de réduire leur nombre en encourageant le ramassage des cannettes abandonnées. L’objectif est de pouvoir tester le potentiel d’amélioration de la propreté publique via une prime de retour appliquée aux cannettes.

Les communes participantes sont 24, elles sont réparties en deux groupes. Dour et Frameries sont dans le même groupe. Deux scénarios de reprise de canettes usagées seront testés alternativement et de manière progressive pendant deux ans. Cette prime sera financée par le secteur de l’emballage.

Les Dourois et les Framerisois pourront ramener des cannettes soit via un système de reprise automatisé (à l’aide d’une machine spécifique qui détecte la matière ou la forme) soit via un système de reprise manuel (via le personnel communal). "Au terme de la première année, le bilan comparé des deux scénarios permettra de procéder à des ajustements éventuels pour la suite du projet. Une évaluation avant, pendant, après de l’impact sur le sac bleu et sur la propreté publique accompagnera également l’opération", indique le cabinet du ministre Di Antonio.

Les citoyens et organisations des communes participantes pourront ramener les cannettes abandonnées qu’ils auront ramassées dans leur espace public : soit dans une machine de reprise soit dans un point de collecte communal. Enfin, seules les cannettes retrouvées sur la voie publique peuvent être rapportées. Les boissons conditionnées en cannette et consommées à domicile doivent bien être jetées dans le sac PMC ou ramenées dans un recyparc. Plus de détails sur le déroulement de cette opération seront communiqués au lancement du projet, dès septembre.