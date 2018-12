Les deux occupants du véhicule ont été hospitalisés.

Un impressionnant accident s'est produit ce vendredi après-midi, peu avant 15 heures, au carrefour de la rue de Montroeuil et de la chaussée Brunehault à Quiévrain. Le conducteur du véhicule a perdu le contrôle de son véhicule dans le virage avant de partir en tonneau. La voiture a terminé sa course dans la façade d'une maison.

Police et ambulance sont rapidement intervenus sur place. Le conducteur et son passager ont été pris en charge par les services de secours mais leur état n'est pas jugé préoccupant. L'un des deux occupants serait tout de même blessé plus grièvement mais sa vie n'est pas en danger.

Quant aux occupants de la maison, ils n'ont pu que constater les dégâts du choc sur leur façade. Le mur a bougé, les fenêtres ont été brisés et les volets cassés. Mais ils ne devraient toutefois pas être relogés, selon les pompiers de Quiévrain.