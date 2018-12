Après iCook et Le Bistrot de Jean-Phi à Mons, c'est dans la Capitale que le cuistot montois Jean-Philippe Watteyne va ouvrir son troisième restaurant. Mais pas n'importe où : à l'hôtel Sofitel de l'avenue Louise qui aura une capacité de 86 couverts. L'ouverture est attendue pour le mois d'avril 2019. "C'est en fait le propriétaire de l'hôtel qui est venu me chercher", raconte Jean-Philippe Watteyne qui reprend la gestion du restaurant et du bar de ce prestigieux hôtel 5 étoiles.

"Le restaurant ne fonctionnait plus donc le propriétaire cherchait une solution. Il était prêt à investir mais il voulait trouver un concept fort. J'ai accepté et les travaux commencent précisément ce mardi. Mais je suis déjà très impliqué dedans. J'ai reçu carte blanche pour composer les menus, arranger le design ou la décoration comme il me plaît. Nous devons encore définir le nom. Ça sera une sorte de brasserie contemporaine, un mélange entre mes deux actuels restaurants."