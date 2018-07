Jérémie Baise a vécu ce dimanche l'un des plus beaux moments de sa jeune carrière de journaliste. A l'occasion de l'émission spéciale de la RTBF consacrée à la venue des Diables Rouges dans le centre de Bruxelles, le Montois de 26 ans a réalisé plusieurs duplex depuis la Grand-Place. Le moins que l'on puisse dire c'est que Jérémie s'est fait remarquer.

Lors de l'un de ses directs, le Montois a placé sa tête dans une vignette Panini géante à l'effigie de Marouane Fellaini. "Tout le monde a rigolé de moi lorsque j'ai fait ça mais je crois qu'ils ont trouvé ça sympa. Et contrairement aux rumeurs, je n'étais pas saoul (rires). Le plus beau, c'était aussi de retrouver Obelgix, le plus célèbre des supporters. Je suis tombé sur lui par hasard."

Cette journée sur la Grand-Place avait démarré très fort avant même d'être en direct. "J'avais dormi 1h15 la nuit précédente et j'étais malade", raconte-t-il. "Avec mes deux collègues, nous étions ensuite en plein soleil sur la Grand-Place. Nous avons eu plein de problèmes de connexion. Le réseau était saturé et mon téléphone s'est éteint à cause de la chaleur. Avec le monde qu'il y avait, nous devions donc passer des câbles au milieu de la foule. C'était rock'n roll mais c'était une chouette expérience."

Pendant le reste de la Coupe du Monde, Jérémie a notamment fait le tour des écrans géants du pays pour la RTBF. "J'ai été faire des duplex depuis le Hazard Village de Braine, depuis le stade de Sclessin à Liège, depuis la Bourse à Bruxelles et même dans une discothèque brésilienne pour le match contre le Brésil. J'ai dansé la samba avec les Brésiliens. C'était sympa (rires)."

Et dire que le jeune journaliste ne devait en principe pas travailler sur l'événement. "Mais Benjamin Deceuninck a vu l'une de mes interventions pour le JT et m'a ensuite demandé que j'en fasse d'autres pour son émission. C'est comme ça que j'ai commencé à aller partout à partir du match contre le Japon."

Cette chouette expérience aura en tout cas fait grimper en flèche la popularité de celui qui présente régulièrement le JT de TéléMB. "Les gens que je croise commencent à me faire des remarques et me dire des trucs sympas. Plusieurs personnes ont aussi demandé des photos avec moi dimanche. Je ne m'y attendais vraiment pas. Le pire, ce sont des voisins de chambre de ma grand-mère qui lui ont volé des photos de moi dans sa maison de repos (rires)."