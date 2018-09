Les cours ont toutefois pu se poursuivre normalement, lundi

Des individus se sont introduits par effraction, durant le week-end, dans les locaux de l'école des Métiers du Cheval à Ghlin, emportant du matériel. Le montant du préjudice s'élève à quelque 50.000 euros, a indiqué le directeur de l'école lundi, confirmant une information de RTL. L'institution est située dans l'environnement proche de l'Hippodrome de Wallonie. Si les dégâts causés par les voleurs pendant le week-end sont limités, le préjudice du vol est conséquent, de l'ordre de 50.000 euros, selon la direction.

"Nous pensons que le ou les voleurs connaissent les lieux", a indiqué Gil Amand, directeur de l'école. "Ils ont visité les endroits où ils pouvaient trouver des selles, en cassant les chaînes et cadenas de 7 des 8 portes des écuries. La 8e porte, non fracturée, ouvre sur un local où nous ne stockons que des copeaux pour les boxes. On nous a dérobé une vingtaine de selles et une dizaine de harnais d'attelage. Le matériel de 7 élèves a également été volé. Les lieux sont difficilement sécurisables avec un système d'alarme car les élèves doivent y avoir accès en dehors de heures de cours."

Les cours ont toutefois pu se poursuivre normalement, lundi.

Une plainte a été déposée par les instances de l'école et une enquête est menée par la police de Mons.