Mons Plus d’une centaine de personnes, sociétés ou encore administrations ont été grugées par l’huissière de justice.

C’est un dossier pour le moins interpellant qui a été débattu ce vendredi matin au sein de la douzième chambre correctionnelle du tribunal de première instance du Hainaut à Mons. Y. P., une femme de plus de 60 ans, huissière de justice comptant une bonne quarantaine d’années d’expérience à son actif, comparaissait notamment pour des faits de détournements d’argent. Il est reproché à l’huissière de justice d’avoir détourné plus de 450 000 € à ses clients, un peu plus d’une centaine pour être exact.

Parmi ces clients, des particuliers qui l’avaient mandatée pour récupérer des sommes d’argent non perçues dans des dossiers divers. Mais pas seulement, des administrations communales, des sociétés et même des ténors du barreau ont été grugés par l’huissière de justice, sur une période infractionnelle courant de janvier 2008 à juillet 2015.

(...)