Avec "Caoutchouc rouge, rouge coltan", Jean-Pierre Griez nous plonge dans le passé du Congo, mais aussi son présent.

Si l’histoire du Congo reste encore difficile à aborder en Belgique, le présent n’est pas en reste. Le cinéaste Jean-Pierre Griez réussit le tour de force d’aborder les deux dans son film Caoutchouc rouge, rouge coltan . Un film d’animation, avec des marionnettes, qui permet de prendre le recul pour traiter un sujet grave, auprès des adultes mais aussi des plus jeunes.

Caoutchouc rouge, rouge coltan nous fait découvrir Abo Ikoyo, une jeune Belgo-Congolaise qui, pour un travail d’école, se replonge dans son passé. L’occasion de découvrir, à travers son histoire et celle de sa famille, celle d’un pays qui a souffert et souffre encore, la résistance d’un peuple contre les horreurs de l’époque léopoldienne, l’apartheid et le racisme, l’assassinat de Lumumba ou encore la guerre dévastatrice pour le coltan.

" J’ai commencé à m’intéresser à cette région d’Afrique dans les années 90 ", explique Jean-Pierre Griez. " À l’époque, j’étais directeur du Village du Monde et nous avions accueilli deux gamines qui fuyaient le génocide au Rwanda."

Il aura fallu près de cinq ans pour que le court-métrage de 33 minutes aboutisse. Il était projeté en avant-première au Plaza Art mercredi soir. D’autres diffusions devraient suivre à Bruxelles et dans les écoles. " Ce qui était important pour moi, c’était d’aborder les événements historiques pour comprendre ce qui se passe maintenant. Hier, le Congo subissait la guerre pour le caoutchouc. Aujourd’hui, ce sont pour des minerais très précieux comme le coltan qui sert à fabriquer nos smartphones et nos tablettes. Des multinationales européennes sont impliquées. D’ailleurs, le lobby Business Europe bloque le projet de traçabilité des minerais. "

Il aura fallu du temps pour que la parole se libère sur les crimes liés à l’exploitation du caoutchouc. Jean-Pierre Griez n’en a pas perdu pour tirer la sonnette d’alarme sur le coltan également.





CAOUTCHOUC ROUGE ROUGE COLTAN - TRAILER (version FR) from GSARA asbl on Vimeo.