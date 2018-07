L'agitation et l'inquiétude planait ce mardi matin dans le centre-ville de Mons. Une partie du piétonnier (le haut de la Grand'Rue) a été évacué vers 10h suite à une alerte à la fuite de gaz. Tous les magasins ont été fermés et le personnel a été prié de sortir. Un périmètre de sécurité a ensuite été dressé par la police durant l'intervention des pompiers.

Heureusement, plus de peur que de mal. "Nous avons été appelés au départ pour une fuite de gaz", raconte le sous-officier des pompiers présent sur place. "Lorsque nous sommes arrivés, nous avons constatés une odeur piquante dans le bâtiment qui abrite notamment les magasins New Yorker, Kruidvat et Cache-Cache. Nous avons donc pris des mesures et avons détecté une légère quantité de soufre."

Deux des trois magasins concernés par l'odeur suspecte ont pu rouvrir une fois que les mesures prises par les pompiers indiquaient un seuil suffisamment bas de soufre. Les clients et les employés du magasin Kruidvat ont quant à eu dû patienter encore quelques minutes avant de recevoir le feu vert.

La police de Mons restera sur les lieux encore une partie de la journée pour veiller au grain. Les services spéciaux tenteront quant à eux de déterminer les causes de ce dégagement de soufre. Une chose est certaine, le piétonnier de Mons est désormais hors de danger.

© SH



© SH