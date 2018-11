Jackpot pour la police de la zone Mons/Quévy. Une impressionnante quantité de plants de cannabis a été découverte apparemment "par hasard" par une patrouille de police dans la nuit de jeudi à vendredi. Le décompte a été fait : pas moins de 1.381 plants de cannabis ont été trouvés dans cette culture qui située à proximité de la Rampe Sainte-Waudru, à deux pas de la Collégiale et donc en plein centre-ville.

Toute la culture était répartie dans quatre pièces différentes d'une maison de rangée. "Au-delà des 1.381 plants, il y avait évidemment tout le matériel technique nécessaire à la culture de cannabis : lampes, outils de jardinage, etc", explique le commissaire Philippe Borza, directeur des opérations de la police Mons/Quévy. "Les plants étaient dans des pots et avaient déjà bien poussé. Tout a été démantelé et saisi."

Personne ne se trouvait à l'intérieur du bâtiment au moment de la découverte. Une enquête a été ouverte par le service d'enquête et de recherche de la police montoise. Le parquet de Mons a également été avisé. "Pour le moment, personne n'a été interpellé. L'enquête est en cours donc nous ne voulons pas dévoiler trop de détails pour les besoins de l'enquête", précise le commissaire Philippe Borza.