Les photos font peine à voir et pourtant, pour le service inspection de la SPA de La Louvière, c’était un jour comme un autre. Alertés par un voisin, les bénévoles se sont rendus dans une habitation de la région de Mons où ils ont découvert six chats et deux chiens totalement négligés, évoluant dans des conditions déplorables.

Les animaux, tout comme l’habitation, étaient infestés de puces. Ils vivaient également dans leurs propres excréments. « Ce sont des situations qui ne sont malheureusement pas rares mais qui sont difficiles à déceler… », explique Amandine Jadoul. « La police nous encadrait mais il n’y a pas eu de saisie, le propriétaire a accepté l’abandon volontaire, ce que nous privilégions toujours parce que cela nous permet de mettre plus rapidement les animaux sur le chemin de l’adoption. »

© DR



La négligence dont ont souffert ces chats et chiens ne fait aucun doute. « Mais il n’y a pas eu de maltraitance. Les animaux n’avaient absolument pas peur de leur maitre, que du contraire. Les chats lui sautaient dessus lorsqu’il rentrait dans la pièce. C’est un monsieur qui aimait beaucoup ses animaux mais qui n’est laissé débordé et qui est arrivé à un point de non-retour au niveau de la tenue de son habitation et des soins de ses animaux. »

Aujourd’hui, les bénévoles espèrent faire coup double : offrir un nouveau toit à ces animaux délaissés et permettre au propriétaire de sortir la tête de l’eau. « Nous n’aurions laissé aucun animal sur place s’il avait refusé l’abandon volontaire. Mais je pense que c’est pour un mieux. Il va pouvoir prendre soin de lui, remettre son habitation en état et vivre plus dignement, ce qui n’aurait pas été possible en la présence des animaux. »

© DR



Chats et chiens sont actuellement pris en charge par le refuge. « Ils ont été déparasités, lavés, toilettés. Les chats doivent reprendre un peu de poids mais dans l’ensemble, ils ne vont pas mal. Tous seront stérilisés et ensuite placés à l’adoption. Seul le chiot est actuellement en famille d’accueil. Ce sont des animaux très sociables, très attachants. Nous sommes convaincus qu’ils retrouveront rapidement une nouvelle famille. » C’est tout ce que l’on peut effectivement leur souhaiter.