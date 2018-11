Les 100 ans de la fin de la Grande Guerre étaient célébrés ce week-end à Mons

Le 11 novembre 1918, l’Armistice était signé et mettait fin à des combats ayant coûté la vie à quelque 9 millions de soldats et tout autant de victimes civiles. 100 ans plus tard, la ville de Mons s’est souvenue de sa libération par les troupes canadiennes et anglaises et a célébré avec émotion ceux qui sont tombés sur le champ de bataille au nom de notre liberté.

C’était le cas samedi matin, au cimetière militaire de Saint-Symphorien, où la mémoire des combattants a été honorée dans une parfaite communion entre Belges, Canadiens, Anglais ou encore Allemands. Difficile de ne pas évoquer George L.Price, le dernier soldat du Commonwealth à être tombé sous les balles à Ville-sur-Haine, deux minutes seulement avant le cessez-le-feu officiel. Ce samedi après-midi, un mémorial était inauguré en son nom.

Son histoire a également été rappelée ce dimanche, lors des parades du Blackwatch de Montréal, le plus ancien régiment écossais du Canada qui reproduisait la parade organisée peu de temps après la libération de Mons il y a un siècle, ou encore lors de la parade de la Libération, regroupant en milieu d’après-midi les troupes de armées belge, canadienne, française et britannique ainsi que les vétérans des régiments héritiers des libérateurs et une délégation du Shape. Au total, quelque 900 participants ont permis au public de se replonger dans l’horreur de la Grande Guerre et dans l’euphorie de la Libération.

"Nous devons nous souvenir, nous recueillir en mémoire des pertes humaines terribles, pour célébrer notre liberté retrouvée. Puissent les générations futures toujours profiter de cette liberté, qui reste notre bien le plus précieux", soulignait ce dimanche Elio Di Rupo, qui a également rappelé l'importance de ne pas considérer cette liberté comme acquise mais la nécessité de la défendre.

Entre chants et sons des cornemuses, discours et témoignages, dépôts de gerbes de fleurs et prières, les appels à ne jamais oublier pour ne plus jamais connaître le drame de la guerre étaient unanimes et, en ces temps difficiles, malheureusement bien nécessaires.