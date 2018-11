L'opération avait été menée après plusieurs mois d'enquête

Le 31 octobre dernier, une opération d’envergure était menée par la zone de police Mons-Quévy avec l’appui de la zone de police boraine. L’information a été communiquée ce mercredi 7 novembre. L’enquête a été menée durant plusieurs mois et a finalement débouché sur deux perquisitions, l’une dans le quartier de la gare de Mons et une autre sur la commune de Quaregnon.

Au total, ce sont une quinzaine d’enquêteurs du service d’enquête et de recherche (SER) et deux sections des Unités d’Assistance Spécialisée des deux zones de police qui ont été sollicités. Un maitre-chien spécialisé en stupéfiants était également présent en renfort via la police fédérale. Les saisies sont importantes : les policiers ont mis la main sur 5,6 kilos de cannabis, 108 grammes de cocaïne, 17.040 euros, une kalachnikov, un pistolet et deux véhicules.

À l’issue de l’opération, trois mandats d’arrêt ont été délivrés.