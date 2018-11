À 26 ans, Ludovic faisait aussi du chantage au suicide pour acheter le silence de sa victime.

Une sordide affaire de mœurs a éclaté une famille déjà recomposée dans la région montoise. Ludovic (26 ans) est prévenu de viol technique et d’attouchements avec violence et/ou menace sur sa demi-sœur âgée de dix ans au moment des faits. La fillette s’est finalement confiée sur les scènes nocturnes où son frère venait dans sa chambre, la coinçait de force dans son lit et la caressait incestueusement. “Si tu parles, je vais me suicider”, menaçait Ludovic pour tenter de préserver son secret. C’était en 2014, jusqu’à ce que le papa de la fillette, averti des faits, dépose plainte. Directement entendu par les services de police, Ludovic (prénom d'emprunt) a reconnu ses comportements pulsionnels.

Marginalisé, fragile psychologiquement, Ludovic a déjà fait plusieurs tentatives de suicide. Il a été interné pour tenter de soigner sa personnalité peu structurée. Il a été laissé en liberté sous certaines conditions comme se faire aider et ne plus entrer en contact avec sa demi-sœur. “Je ne sais pas si un jour j’aurai une vie normale. Je suis mort de honte. Mon attitude dépasse la logique”, disait-il encore tête baissée aux juges de la 6e chambre correctionnelle de Mons.

Pour Me Deschamps, tuteur de la fillette, les faits ont commencé lorsque la grande sœur est partie du domicile familial. “C’est déjà un soulagement que les sévices ne sont pas contestés. Il n’empêche que le contexte est lourd de conséquence.” Aujourd’hui, la jeune adolescente est traumatisée, ses notes scolaires sont en chute libre. “J’ai tout gâché”, disait-elle dans son audition avec le poids des faits sur ses épaules. Le ministère public a insisté sur la gravité des faits, la personnalité bordeline de Ludovic et l’absolue nécessité de lui imposer un traitement spécialisé sur plusieurs années. Quatre ans de prison avec sursis probatoire ont été réclamés.

À sa défense, Me Mairiaux n’a pas enjolivé le sort de son client. Au contraire, il a soulevé sa profonde détresse affective et psychologique. “Son monde s’est écroulé lorsque sa maman est décédée quand il avait douze ans. Cela ne justifie en rien les faits commis mais il reconnaît son profond malaise, ses pulsions et son immaturité affective.” Un centre spécialisé, l’absence de contact avec des mineurs, trouver une formation socioprofessionnelle, suivre une thérapie,… sont autant de mesures possibles. Car pour la défense, “c’est aussi faire preuve de justice que de l’encadrer.” Jugement dans un mois.