Elio Di Rupo (PS) a annoncé qu'il ne renonçait plus au mayorat en matinée. Nicolas Martin, tête de liste PS, a réaffirmé ses engagements

Elio Di Rupo sera bourgmestre de Mons si les socialistes s’imposent et s’il totalise plus de voix que la tête de la liste PS, Nicolas Martin, a affirmé le bourgmestre sortant vendredi sur les ondes de la radio hennuyère Sud Radio. Beaucoup de “si” que seuls les électeurs montois trancheront. Il n’empêche que cette annonce a eu de quoi provoquer quelques remous à 48 heures du scrutin communal.

Quid de la tête de liste PS montoise Nicolas Martin ? Il a réaffirmé ses engagements. “Si je suis bourgmestre, je le serai à temps plein et pendant six ans. Je m’en remets désormais au choix des Montois”, nous précise-t-il encore ce vendredi. “Je ne suis pas candidat-échevin, je suis le candidat-bourgmestre du PS. Je me concentre sur le projet que je porte pour Mons avec l’ensemble de mes colistiers avec lesquels j’ai créé un esprit d’équipe et de groupe. Je viens d’avoir 42 ans, je souhaite incarner une nouvelle génération à la tête de la ville et porter de nouveaux objectifs. À mes yeux, les questions de personnes sont secondaires mais relèvent surtout du choix des Montois, c’est le seul qui compte.”

Le bourgmestre sortant, Elio Di Rupo avait jusqu’ici annoncé ne pas être candidat à sa propre succession et ambitionnait plutôt un siège de conseiller de la majorité à Mons. Il nous confiait aussi avoir les yeux rivés sur 2019 à l’occasion des élections législatives et européennes.

Après son annonce choc en mars dernier, Elio Di Rupo a ensuite laissé planer le doute durant toute la campagne et a usé d’une certaine stratégie pour le cultiver auprès des électeurs socialistes montois jusqu’à ce vendredi. “Je ne suis pas en train de dire que je concours pour avoir plus de voix, mais s’il devait s’avérer que je fais plus de voix, oui j’assume et ça ne se discute pas : j’assumerai la fonction.” Jusqu’en 2019 ? Pendant six ans ?

Cette clarification, même si elle n’est pas vraiment une surprise, d’Elio Di Rupo n’est pas anodine. D’autant qu’il y a quelques semaines, Nicolas Martin avait aussi clarifié sa position en affirmant vouloir être, avec

Dimanche soir, c’est le candidat ayant fait le plus de voix de la liste majoritaire qui enfilera l’écharpe mayorale tant convoitée.