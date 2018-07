L'accident s'est produit dimanche soir, il venait de demander sa compagne en mariage

Dimanche soir, un tragique accident s'est produit sur la RN40, au niveau du rond-point situé à Harmignies. Un motard originaire de Spiennes, David Canivet, est décédé suite à l'accident.

Pour l'heure, on ignore les circonstances exactes du drame mais les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. Manifestement, il revenait d'une balade à moto avec quelques amis. Pour une raison inconnue, David aurait perdu le contrôle de sa moto en arrivant sur le rond-point de la RN40 et aurait terminé sa course en percutant de plein fouet un poteau de signalisation. Les secours n'ont rien pu faire.

© DR



Sa compagne a posté ce message sur Facebook hier soir après le drame : "Ce matin nous étions heureux, cet après midi tu m as dit "on va se marier " ce soir tu n'es plus là mon amour tu es parti avec ta Ducati, tu es en paix. Je t aimerai toujours ....Adieu mon amour attends moi, c'est toi que je veux voir à mon arrivée là bas...."