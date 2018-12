L'élu de Mons en Mieux se dit écœuré et choqué.

Le docteur David Bouillon avait déjà déclaré avoir eu beaucoup d'ennuis avec son Lagardère. Déjà pris dans la polémique politicarde, le véhicule du Montois a été incendié dans la nuit de vendredi à samedi, comme le rapportent nos confrères de La Province.

Désireux de venir en aide aux personnes les plus fragilisées, le docteur Bouillon suscite l'admiration des uns et la désapprobation des autres. Un clivage qui s'est encore plus cristallisé avec l'engagement du médecin sur la liste de Mons en Mieux. Bien décidé à poursuivre son combat au sein du conseil communal où il a été élu, David Bouillon se dit particulièrement choqué par cet incendie volontaire.

"Je suis sous le choc, triste, dégoûté, abattu, écœuré que des personnes, à des fins politiques ou autres, puissent tout tenter pour tirer sur une ambulance, détruire un projet pour apporter plus de dignité humaine, sauver des vies", commente David Bouillon sur les réseaux sociaux. "Sans outil de travail, mon travail est réduit à néant, la fin d'un rêve, d'un combat. La méchanceté n'a plus de limite. Dois-je craindre pour ma vie maintenant ? Triste société égoïste, toxique et méchante."