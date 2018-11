La police de Mons a interpellé un dealer en plein centre-ville.

Ce 7 novembre, la police de Mons a interpellé un individu en flagrant délit de deal en plein centre-ville de Mons. Les enquêteurs du service d’enquête et de recherche étaient aidés par l’opérateur caméras en direct. Après fouille sur la personne et à son domicile, les enquêteurs ont saisi 56 pacsons de 2 g, 1100 euros et 4 GSM.

L’individu a été placé sous mandat d’arrêt. "Une fois de plus, nous pouvons nous féliciter de l’excellente collaboration entre l’opérateur caméras et les équipes de terrain ainsi que de l’efficacité des caméras urbaines", commente la police.

© DR