Le gouverneur du Hainaut déconseille d'emprunter cet axe ce vendredi.

Les gilets jaunes présents au poste frontière de Hensies sur l'autoroute E19/A7 Valenciennes-Mons ont décidé de durcir leur mouvement ce vendredi matin. La chaussée a été complètement bloquée du côté français. Le passage est dès lors impossible. La police a décidé de fermer l'autoroute dans les deux sens et de mettre en place une déviation.

Les embarras de circulation sont évidemment énormes dans ce secteur. "Des particuliers sont pris au piège dans les files de camions depuis des heures", réagit le gouverneur du Hainaut Tommy Leclercq. "La police française a des instructions de ne pas intervenir. J’ai demandé à la Police de la route WPR de faire évacuer préférentiellement par Quiévrain. Il est vivement déconseillé d’emprunter cet axe ce vendredi."

Pour les véhicules souhaitant franchir la frontière française, une déviation a été mise en place via l'autoroute A16/E42 en direction de Tournai et de Lille. Il est aussi à prévoir que les villages voisins, Hensies et Quiévrain notamment, soient impactés par la fermeture de l'autoroute.