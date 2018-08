La circulation est pour ainsi dire à l'arrêt dans le sens Valenciennes-Mons

Si vous circulez sur la E19 ce mercredi après-midi, il faudra faire preuve de beaucoup de patience. En effet, un accident de la circulation s’est produit aux alentours de 14h30 dans le sens Valenciennes-Mons-Bruxelles à hauteur de Maisières, à hauteur de la borne kilométrique 56. Deux bandes de circulation, celle de droite et du milieu, sont obstruées. La situation est particulièrement dangereuse.

Selon la police des autoroutes, deux blessés légers sont à déplorer. Á l'heure d'écrire ces lignes, les secours arrivaient sur place. Au moins deux poids lourds seraient en cause. Leur dépannage risque malheureusement de prendre du temps, causant d'importants embarras de circulation. D’autant plus qu’une zone de chantier débute à peine un peu plus loin et que la circulation est déjà ralentie en temps normal.