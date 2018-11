L'homme n'a plus donné signe de vie depuis le 22 octobre dernier

À la demande du parquet de Mons, un avis de recherche a été lancé pour retrouver Vairavan Selvaredjou, un homme âgé de 41 ans. Le 22 octobre dernier aux alentours de 21h30, ce dernier quittait le foyer d’accueil et de vie Les Fougères, situé rue Jean Jaurès à Quaregnon. Il ne s’est depuis plus manifesté.

Vairavan Selvaredjou mesure 1,75 mètre et est de corpulence normale. Il est d’origine indienne et a la peau foncée. Il est chauve et porte une petite moustache. Il a une mauvaise dentition, il lui manque des incisives. Au moment de sa disparition, il portait un blouson matelassé noir, un bonnet noir, un pyjama à carreaux foncé et des baskets bleues.

Le foyer d’accueil et de vie Les Fougères propose aux résidents un hébergement adapté au handicap dont ils souffrent. En cas d’informations ou de témoignages, veuillez former le numéro gratuit 0800/30.300.