La Reine s'est montrée particulièrement intéressée par la visite

Depuis une dizaine d'années maintenant, l'école provinciale d'hôtellerie de Saint-Ghislain collabore de façon plus ou moins régulière avec le palais royal et le château de Laeken dans le cadre de réceptions de prestige. Ce jeudi, c'est la royauté qui s'est invitée entre les murs de l'établissement puisque la Reine Mathilde a rendu visite aux élèves et futurs chefs.

"La Reine nous connaît habituellement à travers nos repas, en ses locaux. Aujourd'hui, elle vient visiter les nôtres", soulignait hier Claude Charlier, chef d'atelier du Lycée Provincial d'Enseignement Technique du Hainaut, visiblement très heureux. "C'est une reconnaissance pour notre Centre d'Excellence et un honneur que de pouvoir l'accueillir ici."

Quelques minutes avant l'arrivée de la Reine, le stress était perceptible en cuisine. "C'est forcément stressant pour nos jeunes élèves mais ils ont été bien préparés. C'est aussi une preuve de la confiance que nous leur accordons. Nous voulons qu'ils soient fiers et qu'ils gardent de ces moments un très bon souvenir. Ce n'est pas tous les jours qu'ils auront l'occasion de côtoyer la Reine de cette façon."

Après avoir pris un léger bain de foule – de nombreux curieux l'attendaient en effet dans la rue Grande de Saint-Ghislain – la Reine a traversé les ateliers, rencontré et discuté avec les chefs cuisiniers de demain. Souriante et curieuse, comme à son habitude, c'est avec le naturel qu'on lui connaît qu'elle a interrogé ses interlocuteurs sur leur passion et leurs ambitions futures.

"Nous souhaitions lui montrer ce que nous faisons au Centre d'Excellence, où nous utilisons et enseignons notamment de nouvelles techniques de cuisine, et plus particulièrement la cuisson sous vide à basse température." Au menu, une cuisson basse température de légumes, de volaille blanche (du poulet) et de volaille noire (du magret de canard).

Après quoi la Reine s'est intéressée à un atelier pâtisserie et un atelier chocolat. "Je ne sais pas comment vous résistez à l'envie de manger ce que vous préparez", lançait-elle aux élèves occupés à confectionner des pralines noires-jaunes-rouges alors que les odeurs de chocolat embaumaient la cuisine. À l'issue du repas spécialement concocté pour l'occasion, la Reine Mathilde a quitté la Cité de l'Ourse.