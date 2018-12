Le jury des assises a rendu son verdict. La quadragénaire risque la perpétuité.

Le jury de la cour d'assises du Hainaut a rendu son verdict, mercredi soir: Sandrine De Hollander est coupable d'un vol avec circonstance aggravante de meurtre pour faciliter le vol. Elle risque la peine de réclusion criminelle à perpétuité. La thèse de l'accusation a donc été jugée plus crédible par les jurés que celle développée par la défense, selon laquelle le vol avait été commis par opportunisme après le meurtre.

Le 21 août 2016 en soirée, les services de police étaient appelés à intervenir dans un appartement situé rue des Augustins à Tournai. Le corps complètement dénudé d’un homme couvert de sang de la tête aux pieds était découvert derrière la porte d’entrée. Au moins 11 coups de couteau lui avaient été portés. L’arme du crime, un couteau, avait été retrouvée dans l’appartement tandis qu’une télévision avait disparu, ainsi qu’une tablette et divers autres objets.

Il aura fallu attendre jusqu'au mois d'octobre pour que les empreintes génétiques découvertes sur la scène du crime permettent de mettre la main sur Sandrine de Hollander, une Tournaisienne alors âgée de 40 ans. Sandrine De Hollander était déjà encodée dans la base de données de l’Institut national de criminalistique et de criminologie pour une tentative de vol avec violence sur une octogénaire et des coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail. Sandrine De Hollander est également connue pour des faits de recel, de vols et de trafics de stupéfiants.

Lundi, Sandrine De Hollander avait expliqué devant la cour qu'elle s'était rendue au domicile d'Alain Broutin pour un massage. Celui-ci n'ayant pas de quoi payer, elle aurait voulu s'emparer de sa tablette. Une bagarre aurait suivi durant laquelle Sandrine De Hollander aurait porté des coups de couteau. Mais cette version n'a pas convaincu le jury.