Stéphane Pauwels suspecté d'un "home invasion" à Lasne

Stéphane Pauwels a été interpellé par la police judiciaire à Mons mardi soir.

Selon les infos de la DH, si Stéphane Pauwels a été privé de sa liberté ce mardi après-midi, c'est parce que la justice le soupçonne de complicité dans un home invasion ( une intrusion dans un domicile privé caractérisée par un degré de violence plus élevé, où il y a confrontation avec les personnes visitées - séquestration, agression,...) survenu en mars 2017 à Lasne. Et si le dossier dépend du parquet fédéral, c'est parce que ce home invasion fait partie d'une plus vaste enquête de criminalité organisée, pour plusieurs faits de vols à main armée, de trafic de stupéfiants et de vols avec effraction, entre 2015 et 2017.

L'animateur est privé de sa liberté pour complicité de cette attaque à domicile.

Précisons qu'à ce stade, Stéphane Pauwels n'est suspecté que pour l'affaire de Lasne. Il sera entendu par un juge d'instruction dans l'après-midi.

Du côté de RTL-TVi, la chaîne ne fait pas de commentaire et précise qu'il s'agit "d'une affaire privée et en cours".

Plus d'infos à venir.