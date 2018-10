C'est un dimanche électoral plus particulier qu'ailleurs qui vient de débuter à Quiévrain. Nous venons d'apprendre le décès de Muriel Monoyer. L'échevine des sports, de la jeunesse, du commerce et de l'environnement a perdu son dernier combat durant la nuit de samedi à dimanche.

Touchée par un cancer, Muriel avait voulu jeter ses dernières forces dans la bataille et poursuivant son combat politique. L'échevine quiévrainoise, membre de la majorité formée par la bourgmestre Véronique Damée (Changer), avait souhaité, malgré la maladie, se présenter à nouveau sur la liste Changer, en troisième position.

"Dire d’elle que c’est une battante est un bien faible mot : passionnée et persévérante, son franc parler en fait un personnage haut en couleur et très attachant. Elle voit aussi la vie en « vert » et a un avis toujours pertinent dans bien des domaines", écrivait si bien la liste Changer lors de la présentation des candidats en septembre.

Nul doute que tous les Quiévrainois auront une énorme pensée pour elle ce dimanche dans les bureaux de vote. La rédaction de la Dernière Heure présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.