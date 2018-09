Le ministère public réclame un total de quatorze ans de prison et dix ans de mise à disposition

Condamné en février dernier en première instance à une peine totale de douze ans de prison à la suite de quelque 25 préventions, Marouane N. clame encore son innocence quant aux deux viols commis la nuit de la fête d’ouverture de Mons 2015 et en matinée à La Louvière le 28 février 2015.

À son premier procès et même confrontés aux éléments ADN, ce trentenaire allait jusqu’à nier connaître les deux victimes de viol, parties civiles au procès. Mercredi devant la cour d’appel, le discours est tout autre. “J’ai eu des relations sexuelles mais elles étaient consenties”, assure-t-il. “La dernière fois, ma compagne était dans la salle, je ne pouvais pas avouer devant elle.”

Résultat ? Marouane N. a fait appel sur la culpabilité, la peine de cinq ans infligée pour les viols considérés établis et l’indemnisation des deux victimes. Aux cinq années de prison ferme venaient aussi s’ajouter une peine de sept ans prison pour une multitude de vols avec violence, avec effraction, des recels, des coups et blessures à son ex-copine, un abus de confiance, et une association de malfaiteurs. Détenu depuis quinze mois, Marouane entend donc diminuer la hauteur de sa peine et en quelque sorte, laver son honneur.

L’avocat général Sanagi, en appel aussi sur la peine, va même plus loin : “Le consentement ne s’élude pas à ce que l’on a bu ou sniffé,” en réclamant sept années de prison ferme pour les deux viols, soit deux ans de plus, ainsi que dix ans de mise à disposition du tribunal d’application des peines (TAP).

La victime montoise était à nouveau présente mercredi devant la cour pour identifier et réaffirmer ses déclarations. Ce soir-là, cette quadragénaire avait descendu une dizaine de bières lorsqu’elle a croisé la route du prévenu en sortant du festif Marché aux Herbes aux couleurs de Mons 2015. Elle était (et est toujours) sous traitement pour combattre la dépression et l’alcool. Lorsqu’elle rentrait chez un ami, elle affirme s’être fait coincer dans un SAS de la rue Lamir avant d’être sodomisée par deux fois. Son agresseur ? “C’est lui”, affirme-t-elle les yeux rougit par les larmes.

Son conseil, Me Pol Deschamps était presque. “Il a toujours nié, il ne la reconnaissait pas et disait qu’il ne l’avait jamais touchée… Et aujourd’hui parce qu’il a été bien conseillé, il reconnaît une relation sexuelle consentie. Pour moi, c’est un 3 viol.” A a défense, Me Jans s’est attelé à démonter les éléments dossiers en les estimant non-probants et en décrédibilisant les versions des parties civiles. “Nous avons des victimes qui mentent, changent de versions et qui étaient soit sous l’influence d’un cocktail alcool et médicaments soit sous l’influence de cocaïne. Il n’y a aucune lésion sexuelle et de 24 à 48 heures dénoncer les faits à la police. Il n’y a que la déclaration des parties civiles. Quant à l’ADN retrouvé, il reconnaît un rapport sexuel consenti.” Arrêt le 24 octobre