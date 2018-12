Un camion citerne qui livrait du mazout de chauffage s'est retrouvé dans une situation pour le moins inconfortable ce jeudi matin, à Montignies-sur-Roc. Le chauffeur a mal négocié la traversée du sentier du Haut-Roc et les roues du côté droit du camion sont allées dans le fossé.

Les pompiers de Quiévrain sont arrivés sur place peu après 9h30 afin de sécuriser les lieux. La police des Hauts-Pays a également fermé à la circulation la rue de la Fontaine. Le dépannage est actuellement en cours.

Sans une rapide intervention, le camion de mazout aurait pu se retourner et terminer sa course dans les arbres quelques mètres plus bas. Les conséquences auraient pu être graves avec, éventuellement, des fuites de mazout dans la nature. Heureusement, le pire a été évité.