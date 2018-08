Un grave accident s'est produit ce vendredi en fin d'après-midi du côté de Frameries. Un motard et une voiture se sont percutées au carrefour formé par la rue du Bois Bourdon (Frameries) et la route de Bavay (Genly). Selon les premiers constats, le conducteur de la moto aurait eu la route coupée par l'automobiliste.

L'homme s'est retrouvé projeté par terre. Les services de secours sont rapidement arrivés sur place mais le motard était déjà dans un état critique. Après avoir reçu de longs soins sur place, il a été emmené en urgence vers la clinique la plus proche. L'homme souffrirait de multiples traumas et fractures. A l'heure d'écrire ces lignes, il était dans un état de coma et luttait entre la vie et la mort.