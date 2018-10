L'intervention des pompiers s'annonce longue

Il était environ 20h35 lorsqu’une violente explosion retentissait à la rue du Marais, à Quiévrain. Une habitation a littéralement été soufflée, s’embrasant en quelques minutes seulement. Les pompiers de Quiévrain, renforcés par les pompiers de la caserne de Dour, ont été dépêchés très rapidement sur les lieux, tout comme ORES.

© EB



À leur arrivée, ils ne pouvaient que constater l’ampleur des dégâts et s’atteler à la tâche pour venir à bout du brasier qui consumait ce qu’il restait de l’habitation. Soit pas grand-chose. « La maison a été totalement soufflée, elle est inhabitable. La façade a bougé, la porte est sortie de son emplacement. Il ne reste qu’un pan de mur », expliquait ce lundi la bourgmestre de Quiévrain, Véronique Damée, présente sur place.

Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer. « J’ai pu entrer en contact avec les habitants, qui n’étaient pas présents lorsque le drame est survenu. Ils étaient partis en France pour faire des courses et n’étaient pas encore rentrés. » Selon la bourgmestre, il s’agirait d’une famille recomposée comptant en son sein plusieurs enfants. Tous seront relogés dans la famille proche dans les jours à venir.

© EB



Vers 22 heures, les pompiers semblaient avoir repris le dessus. Mais leur intervention se sera prolongée sur une bonne partie de la nuit. « Ils ne peuvent pas intervenir comme ils le souhaiteraient, notamment à cause de problème de stabilité. Tout cela va prendre du temps », indiquait de son côté la zone de police des Hauts-Pays, présente pour épauler les secours et établir le périmètre de sécurité.

Les origines de cette impressionnante et destructrice explosion restent pour l’heure inconnues. « Pour l’instant, nous ne pouvons pas dire grand-chose. Nous savons qu’il s’agit d’une explosion et qu’il n’y avait pas de gaz dans la maison. C’est tout. » Seule l’habitation concernée, entourée d’arbres et voisin d’un terrain mis en vente, a été touchée. Aucun dégât n’a été constaté aux habitations avoisinantes.