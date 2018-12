La police judiciaire vient de frapper un grand coup. Une opération d'envergue a été menée ce lundi 10 décembre durant toute la journée par la PJF Mons-Tournai. Elle visait une organisation criminelle implantée dans le Borinage et impliquée dans un trafic de drogues (cannabis et cocaïne) qui inondait la région depuis au moins deux ans. Cette organisation articulée autour d’une famille du milieu criminel italo-belge fournissait en drogue une clientèle régionale au rythme de plusieurs kilos par mois.

L’opération de ce lundi a nécessité l’engagement de 119 policiers de la police judiciaire fédérale de Mons-Tournai avec l’appui des zones de police de Mons/Quévy, de la Boraine, de Leuze/Beloeil, des Hauts Pays et des services de la police fédérale spécialisés comme les unités spéciales (POSA), l’appui canin (DACH), la police de la navigation (SPN) et la direction de la protection (DAP).



Les 25 perquisitions menées dans tout le Borinage, à Mons, à Quévy, à Quiévrain et à Beloeil ont permis l’interpellation de 14 personnes et de nombreuses saisies. A commencer par de la cocaïne et du cannabis en petites quantités ainsi que 4 balances de précision, 9 armes à feu (1 fusil mitrailleur M4, 2 pistolets 9mm, 3 revolvers, 1 carabine et 2 fusils à pompe), 336 cartouches, 4 chargeurs garnis, 1 taser.

Une importante somme d'argent (53.147 euros et 133 dollars) ont aussi été saisis, ainsi qu'une compteuse à billets. La police a mis la main sur sept véhicules, une moto et une remorque volée; de nombreux smartphones, PC, GSM, GPS et un brouilleur de fréquences et sur une quantité importante d’objets et d’articles de grand luxe (vêtements de grandes marques, montres, écrans plats, mobiliers, vélos, aquarium de grande capacité,…).



Des immeubles rénovés à grands frais sont en cours d’expertise et pourraient également être saisis. La comparution de plusieurs suspects est toujours en cours. Actuellement trois personnes ont été placées sous mandat d’arrêt et 4 comparaîtront encore devant le magistrat instructeur ce mardi matin.