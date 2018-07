Les communes de Boussu, Jurbise, Dour, Quiévrain ou Obourg seront en fête.

Un avant-goût de la fête nationale a eu lieu durant la Coupe du Monde de football avec des supporters belges qui ont envahi les rues de toutes les communes. Ce week-end, la région sera à nouveau en fête pour célébrer le 21 juillet.

Les festivités se dérouleront essentiellement à Mons, Jurbise, Boussu (Grand-Hornu), Quiévrain, Dour et Obourg. Mais seules quatre communes proposeront un feu d’artifice : Quiévrain (le 20/06 à 23h), Boussu (le 21/07 à 22h30), Dour (le 21/07 à 23h) et Jurbise (le 21/07 à minuit).

À Mons, la fête se déroulera essentiellement du côté du Beffroi pour la seconde édition de la fête au Beffroi. La fête commencera dès 12h dans le parc du Château, par le "Grand blind test du Carillon" suivi de nombreuses animations et concerts pour enfants. Pour les plus grands, le groupe Sharko sera notamment en concert (18h), suivi de Montevideo (21h) et Stereoclip (22h).

Du côté d’Obourg, c’est dans le parc communal qu’il faudra être le samedi mais aussi le dimanche : cabaret wallon, soirée dansante, brocante (dimanche matin), blind test et divers concerts et animations. À Jurbise, la fête sera totale avec un programme très riche pour sa ducasse du 21 juillet : balade à vélo, tournoi de pétanque, spectacle de danse et surtout concerts de Thierry Luthers à 19h30 (reprises de Johnny Hallyday) et de Mister Cover à 20h30.

Dans les Hauts-Pays, les communes de Quiévrain et de Dour seront aussi parées de noir-jaune-rouge. Vendredi, la place du parc de Quiévrain accueillera le Grand Bal national ainsi qu’une soirée dansante. Le lendemain, une brocante se tiendra sur la place du Ballodrome alors que les animations reprendront de plus belle en soirée sur la place du parc avec notamment un karaoké géant.

Dour organise également sa traditionnelle braderie du 21 juillet dans le centre-ville. Enfin, le Grand-Hornu (Boussu) sera aussi à la fête avec des animations géantes, des visites guidées du site, des expositions, un concert et un bal aux lampions.