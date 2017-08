La 83e Foire agricole et forestière s’est clôturée, ce mercredi, dans la forêt communale de Bertrix, sur un excellent bilan ! Les Demo Forest ont, en effet, connu un record absolu de fréquentation avec 42.450 entrées sur deux jours. Si l’on ajoute à ce nombre de visiteurs, les 212.173 personnes, accueillies sur le champ de foire, à Libramont, en quatre jours, l’édition 2017 totalise 254.623 entrées ! La 84e édition se déroulera, du 27 au 30 juillet 2018, sur le thème de l’agriculture urbaine, et se prolongera, à Bras, le 31 juillet par la journée de l’herbe, organisée tous les quatre ans. Quant à la 20e édition des Demo Forest, elle est d’ores et déjà programmée les 30 et 31 juillet 2019.