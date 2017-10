L’Orval est une denrée rare dans certains endroits. C’est bon, mais ça peut être cher ! Quelle ne fut la surprise d’un consommateur belge lorsqu’il est allé en Suisse en déguster un dans un café local. Ses amis et lui ont ainsi commandé trois bières spéciales. Sur le ticket, on peut y lire clairement le montant à payer : le prix par Orval était donc de 8.90 francs suisses TTC (environ 7.72€). La conversion en euro posait question (voir photo - le ticket indiquait 25.45€ pour trois bières).

"Notre machine n’est pas à jour. Je sais que nous avons un problème de conversion avec les euros. Le montant de 25.45€ mentionné n’est donc pas correct. Au taux actuel, comptez environ 7.72€ pour un Orval dans notre établissement. Trois Orval, ça faisait 23.16€ et non 25.45€. Cette bière fait partie de notre Top 5 en matière de vente et nous ne sommes pas nombreux à le proposer du côté de Lausanne", se justifiait Rachel, la serveuse que nous avons contactée. Elle avouera aussi que lorsque les clients n’ont que des euros en poche, ils sont acceptés… pour payer le montant exact en devise suisse. "Si cela coûte 5 francs suisse et que le client nous donne 5 euros, on prend et on ne rend pas la monnaie. Nous ne sommes pas une banque", dit-elle encore. Mieux vaut donc payer par carte pour éviter d’être lésé.

Et sur la page Facebook du client belge en question, des dizaines de témoignages se sont accumulés en quelques heures. "C’est du vol, un vrai scandale !" "Pourquoi ne pas prendre un casier à la place ?" Ou encore "J’espère que tu as eu le fromage avec", sont quelques phrases, non dénuées d’humour, que les internautes ont voulu partager avec l’amateur d’Orval.

Il faut dire que dans la province du Luxembourg, nous sommes plus souvent habitués à trouver la boisson à un prix de 3 euros dans un café (exemple au café Le Patio-Arlon). Plus loin, le tarif proposé dans la capitale est évidemment plus coûteux. "Nous avons trois types d’Orval. Les prix varient. Comptez 4.20 euros pour un Orval jeune. 5.20 euros pour un Orval (1 an) et 6.20€ pour un Orval (deux ans)", précise un responsable du Délirum, à Bruxelles. Le plus simple reste d’aller en chercher directement à la source.