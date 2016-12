La veille de Noël, un terrible accident survenu à Ham-sur-Sambre a coûté la vie Benjamin, alors âgé de presque 4 ans. En cause, le conducteur de la voiture, l’oncle de ce dernier qui roulait sous licence. Trois jours après ce drame, le papa de Benjamin dit en vouloir à sa femme d’être montée avec ses deux enfants dans la voiture alors que le conducteur n’avait pas le permis, relate La Meuse. "Si j’avais été là, je n’aurais pas accepté qu’ils montent dans cette voiture. J’en veux d’ailleurs beaucoup à mon épouse pour cela. Jamais, jamais je ne serais monté là-dedans !", a-t-il déclaré à nos confrères. Ce jour-là, la mère et ses deux enfants s’étaient rendus à Ham en train pour fêter Noël en famille, le frère de cette dernière était alors venu les chercher à la gare.

"Le conducteur n’était pas un jeune, il a 32 ans, mais il est sous licence et il voulait juste faire de la vitesse, faire le con pour impressionner son monde… Résultat : il a provoqué un accident et un petit garçon est mort. Ils auraient dû faire le trajet à pied, ça aurait pris 20-25 minutes et Benjamin serait toujours là…", a-t-il expliqué en déclarant avoir "perdu une partie de lui".

Les faits ont été qualifiés d’homicide involontaire par le parquet, car il n’y avait pas d’intention « méchante ». Le conducteur n’a pas été arrêté, mais a bien évidemment l’interdiction de prendre le volant.