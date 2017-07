Le conducteur, 29 ans, en a perdu le contrôle. Le Parquet n’a pas pu, pour l’instant, donner plus d’infos sur les causes de l’accident. La seule certitude : le passager, un habitant de Forest (Bruxelles) né en 1993, a été éjecté et est décédé sur le coup. Les autres occupants de la voiture ont été légèrement blessés. Dernière précision : il n’y a pas d’autres véhicules impliqués dans l’accident. Le Substitut de permanence auprès du Parquet a envoyé un expert sur place pour faire la lumière sur cet accident.