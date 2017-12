© DR

Namur-Luxembourg Pierre a reçu un coup de poing qui a failli le rendre aveugle pour un simple "merci"Pierre est encore choqué de ce qu'il lui est arrivé mardi soir, alors qu'il entrait au McDonald's de Namur."Tu te promène à Namur, au McDonald avec ta copine, une fille l’insulte de « connasse », juste pour un oubli de remerciement.... et puis, tu réagis et tu lui demande pourquoi cette réaction, sans voir son visage, ni un son, son bouffon de copain avec lâcheté par derrière, m’explose l’œil d’un coup de poing en plein dans mes lunettes", raconte-t-il sur Facebook.Résultat: 11 points de suture pour une simple histoire de mauvaise communication. Les éclats de verre ont failli le rendre aveugle, ce qui ne sera heureusement pas le cas.Mais ce qui le choque encore plus, c'est l'attitude de la clientèle. "On en parle des gens autour, entrain de regarder la scène, tout en bouffant et sans réaction? Société de merde..."La direction du restaurant, par contre, a porté secours au jeune homme.

Voici son récit complet.

"Alors que je rentre dans le McDo avec ma copine, une fille tenait la porte à tout le monde, et disait: "merci hein!" Le Merci a été dit donc rien d’anormal jusque là. On avance pour aller commander, et j’entends: "espèce de con*****" venant de la bouche de la fille qui tenait la porte, pour ma copine. Et ce, j’ai réagit nomalement et j’aurais réagit pareil si à la place de la fille c’était son mec qui insultait ma copine, en lui disant: "pourquoi tu l’insultes de con***** ?". Elle est venu vers moi en me parlant de je ne sais quoi, et d’un coup, j’ai senti une main sur mon épaule et vu le poingdu mec juste en face mon œil. Contour de l’œil explosé par les verres de mes lunettes. Je n’ai pas pu décrire le gars qui m’a frappé par lâcheté, car je ne l’ai pas vu devant moi vu son arrivée par l’arrière. Par peur, ils ont fui.

De plus ma copine elle, l’a vu, il faisait 1,80 m, dans les 24-25 ans, cheveux mi-longs bruns tirant vers du roux. Encore une preuve de lâcheté s’attaquer à un jeune de facile 6 ans en moins. Sa copine, elle, petite basanée, noire de cheveux, très fine.

Et je pense que, même si on avait pas dit merci, on ne frappe pas pour cette raison. C’est vrai que tout le monde dit merci à tout le monde tout le temps, exemple en voiture on vous laisse passer on ne pense pas toujours a le dire. Mais bon c’est malheureux, mais je pense qu'il faut le vivre, pour certaines personnnes pour pouvoir critiquer et donner son avis par rapport à cette histoire.

Et j’assume entièrement avoir demandé pourquoi cette insulte, je ne regrette pas mon intervention qui aurait été exactement la même si son mec était à la parole de l’insulte.

Je tiens à remercier TOUTES LES PERSONNES m’ayant envoyé ou écrit dans la publication vos messages de soutien. Publication qui sera supprimée une fois l’affaire close, et l’agresseur retrouvé. Elle n’a pas été postée pour que je reçoive de la pitié comme certains le disent, mais pour récupérer des témoins.. Et les messages de soutien me touchent énormément.

On peut voir que beaucoup manque de savoir vivre en société, d’éducation,... mais bon encore merci pour tout et force à vous"