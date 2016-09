Amandine, cleptomane : "Difficile de sortir les mains vides"

Namur-Luxembourg

Les vols simples à répétition qu’elle a commis depuis 2014 ont obligé le parquet de Namur à la citer devant le tribunal correctionnel de Dinant. "Depuis mon arrivée à Dinant, j’ai vu le nom de cette dame au moins une fois par mois dans les dossiers qui transitaient par mon bureau", commente la substitute du parquet.

Parmi les faits qui lui sont reprochés, le vol de la carte d’identité de son aide ménagère afin de se faire remettre des objets d’une valeur totale de 1.800€ et des vols simples commis au préjudice de grandes enseignes de vêtements et d’alimentation. "Je ne peux même pas vous expliquer pourquoi j’ai commis ces vols. C’est plus fort que moi alors que ce sont parfois des choses dont je n’ai même pas besoin. Maintenant, c’est mon mari qui va faire les courses. Quand je me rends dans un magasin, j’y vais sans sac, habillée de vêtements sans poches", explique-t-elle.

Depuis toutes ces années, Amandine est connue dans la région dinantaise. Dès qu’elle pénètre dans un commerce, le personnel la tient à l’œil. "Je me sais regardée et ces regards ne sont jamais agréables."

Le parquet requiert un an de prison assorti d’un sursis avec un cadre strict. L’avocat, lui, plaide la contrainte irrésistible, certificat médical à l’appui. "Elle est cleptomane, c’est plus fort qu’elle. Elle souffre d’une dépression sévère avec un comportement compulsif." Et d’ajouter qu’il n’y a eu ni menace ni atteinte à l’intégrité physique d’autrui lors de ces vols. L’internement est donc à exclure.