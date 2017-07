C’est une semaine qui démarre très mal pour l’entreprise JDC web SPRL et ses 40 travailleurs. La direction leur a annoncé lundi matin la fin des activités de la plateforme pour cause de faillite. Les syndicats et les employés ont appris la nouvelle avec choc. "Comment s’en douter alors que les activités de Vivaweek venaient d’être tranférées début juin ver JDC", s’interroge Stéphane Baudart, secrétaire régional SETCa Namur.

En effet, le 1er juin, Vivaweek avait cédé ses activités à JDC et ainsi transféré ses 40 travailleurs vers cette structure. Depuis 2009, la plateforme propose ses services (administratifs et financiers) dans le cadre de locations de maisons de vacances.

Aujourd’hui, les employés, dont font notamment partie des travailleurs issus du Plan Formation-Insertion du Forem, risquent de perdre leur boulot.

"L’entreprise a fait les démarches administratives pour faire aveu de faillite. Cet aveu a été acté par le greffe vendredi, mais la déclaration officielle de faillite n’a pas encore été proclamée par le tribunal", précise-t-on au syndicat. Cette décision devra intervenir lors des débats devant le tribunal du commerce de Dinant, le 14 juillet prochain.

En attendant, des démarches ont été entamées pour informer le cabinet du ministre wallon Jean-Claude Marcourt de la situation, et pour analyse éventuellement les possibilités de reprises.

Le Forem a également été sollicité pour intervenir, dans le cas où la faillite serait prononcée.