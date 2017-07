La dame, qui tient une friterie au cœur de la cité mariale, est séparée de son ex-compagnon. Hélas, ce monsieur, né en 1971 et habitant Beauraing, n’a pas encore digéré la rupture ! Après avoir suivi son ex à l’insu de celle-ci, il se présente à la friterie où il tombe nez-à-nez avec celui qui l’a supplanté dans le cœur de la dame. Au cours de la discussion, l’homme s’empare de deux couteaux et tente de « planter » son rival.





Celui-ci a un extraordinaire réflexe pour désarmer l’ex-compagnon : il ouvre une porte et, au moment où l’agresseur passe ses mains armées dans l’ouverture, la referme brutalement, obligeant son adversaire à lâcher ses deux couteaux ! « Heureusement, il n’y a pas eu de blessés mais il s’en est fallu de peu ! », nous a confié le Substitut de permanence au Parquet qui a demandé que le Juge d’instruction de permanence délivre un mandat d’arrêt pour tentative de meurtre.