BigFlo & Oli: des têtes d'affiche accessibles aux Wallos (PHOTOS & VIDEO)

Namur-Luxembourg

Non, les rappeurs ne sont pas (tous) mal élevés. La preuve avec les chouchous des jeunes aux Fêtes de Wallonie.

Vendredi soir, le duio français BigFlo & Oli était la tête d'affiche de la toute grande scène, au parking des Casernes. Même s'ils étaient fatigués après une très longue tournée, même s'ils sont venus de Paris par la route après avoir subi de gros bouchons, ils ont accepté de nous recevoir dans leur loge à quelques minutes de leur spectacle. Ca s'est passé au 5e étage de l'hôtel ibis, comme la vidéo en témoigne.

"On aime bien Namur. On est venus l'an dernier à la fête des Solidarités, on a chanté début août à Eperanzah pour la dernière date de notre tournée d'été et ici, on chante aux fêtes de Wallonie pour la toute dernière date de notre tournée", énumère BigFlo tandis qu'Oli enchaîne: "Je pense qu'on va démarrer ou terminer la prochaine tournée par Namur, histoire de garder nos marques!"

A 22 heures, ils ont enflammé le public - fort jeune - du parking des Casernes pour un show rythmé et affirmé. De retour à l'hôtel, ils n'ont pas boudé leurs fans et ont accepté quelques selfies et autographes. "Je vous adore", leur souffle Cyril en leur tendant un papier et un stylo". "Nous aussi, on t'adore", répondent-ils en le laissant repartir des étoiles plein les yeux...

Quelques minutes après, c'était au tour de Daddy K de faire bouger les spectateurs devant la même scène, la plus grande depuis que le Grognon, en chantier, est indisponible.

Sur le place Saint Aubain, toujours vendredi soir, Fugitives a ouvert le show avec des riffs électriques, suivis par le retour des Elmer Food Beat qui n'a pas attiré la grande foule tandis que Mister Cover a assuré l'ambiance en fin de soirée, comme de tradition.

Ce samedi soir, place à Sharko, Aaron et Synapson (Casernes) ainsi que Debout sur le zinc, Alex Germys et Lady Cover (Saint Aubain)