À partir du 1er janvier 2018, les drones vont en effet faire leur apparition dans le ciel namurois.

La société EspaceDrone va s’installer à Temploux, sur le site de l’aérodrome de Namur, pour y donner des cours pratiques, théoriques et de perfectionnement. Dans ce cadre, la DGTA (direction générale du transport aérien) a pour la première fois validé un projet de drones aux abords d’un aérodrome en Belgique francophone. Les drones seront donc autorisés à voler, en semaine, à côté d’un aérodrome.

Leur présence se combinera avec l’activité actuelle des avions et des hélicoptères. En effet, les cours se donneront en dehors du circuit et l’altitude maximale de vol d’un drone est de 90 mètres au-dessus du sol, bien en dessous des avions. Les partenaires du projet précisent ceci : "Non bruyants, les drones n’occasionneront aucune nuisance sonore pour les riverains du village, qui ne seront pas survolés."

Durant 5 ans, la société EspaceDrone bénéficiera de l’exclusivité en matière de cours théoriques et pratiques de drones sur le site de l’aérodrome. Ces cours seront exclusivement donnés en semaine entre 8 h 30 et 17 h. Plus de 200 personnes devraient venir suivre des formations chaque année sur le site de Temploux.

Renaud et Sandrine Fraiture sont les gérants de la société EspaceDrone, ils opèrent déjà depuis 3 ans à l’ulmodrome de Liernu. Ils développeront également, en collaboration avec l’aérodrome et les autres opérateurs du site, des incentives et team building pour les sociétés. Les nouveaux propriétaires de l’aérodrome de Namur accueillent cette arrivée avec grand intérêt.